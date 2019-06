Marco Rubio: Liberación de Simonovis evidencia la ruptura del régimen

El senador de Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, afirmó este martes que la liberación del ex jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Iván Somonovis, evidencia "la ruptura del régimen de Nicolás Maduro". Aseguró que diversos integrantes del gabinete oficialista han tratado de traicionar a Maduro.

"Hubo cooperación de individiuos del régimen que lo ayudaron a escapar. Dentro del propio régimen hay personas que están buscando hacer cambios como este", dijo.

Cuestionó que Maduro aún no haya reconocido el hecho de que Simonovis esté fuera del país. Además, aseguró que el oficialismo no puede mantenerse en el poder.

“Hay que entender que Maduro está rodeado de personas que han tratado de traicionarlo. Hay una gran división dentro del régimen que sabe que Maduro no tiene la capacidad de ayudar a recuperar a Venezuela, y no han ido en su contra por miedo de lo que pueda pasarles. Ese grupo está buscando la manera de que no caiga completo el sistema para mantenerse en el poder”, dijo.

El senador añadió que en el actual gobierno hay personas que verdaderamente creen en el sistema político cubano, por lo que imponen el régimen de un partido sin democracia que les permita convertir a Venezuela en otra Cuba.

Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el gobierno de transición que llegue al país.

“Lo que no va a pasar es que apoyemos a otro que sea una figura igual al chavismo. Pero si alguien se presenta para llevar a una democracia, entonces existe la posibilidad de hacer mucho y ayudarlos para la transición”, dijo.

Indicó que su país estudia la posibilidad de catalogar el régimen de Maduro como una organización terrorista que apoya al ELN y a grupos como Hezbolá, que, dijo, lleva a cabo acciones terroristas dentro del territorio colombiano y utiliza el territorio venezolano para recaudar fondos y mandarlos al Medio Oriente para matar y atacar los intereses de Estados Unidos.

Con información de NTN24