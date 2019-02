Rubio: Esperamos más pronunciamientos como el de Hugo Carvajal

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, indicó este jueves que se deben esperar más pronunciamientos a favor de Juan Guaidó, presidente interino, luego de que Hugo Carvajal, militar mayor general retirado y amigo del presidente fallecido Hugo Chávez, reconociera a la Presidencia interina.

“El general retirado y ex jefe de inteligencia militar de Venezuela acaba de romper públicamente con el régimen y reconoció a Guaidó como legítimo presidente interino. Esperamos más de esto en las próximas horas”, escribió Rubio en Twitter.

El Pollo Carvajal dijo a Guaidó que “aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres”.

Top #Maduro regime loyalists, retired general & former head military intelligence in #Venezuela has just publicly broken with the regime & recognized @jguaido as legitimate interim President.



Expect more of this in the hours & days to come..... https://t.co/Qc3LY57Jlg