Marco Rubio: El Ejército venezolano continúa abandonando el régimen

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, aseguró que luego de los hechos registrados el pasado 23 de febrero en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, funcionarios de la Fuerza Armada continúan abandonando a Nicolás Maduro.

"Casi 48 horas después de la violencia, los miembros del Ejército de Venezuela continúan abandonando al régimen y se cruzan en Colombia y Brasil", escribió Rubio en Twitter.

El senador comentó que existe un documento en el que se indica que el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana fue reemplazado.

Rubio aseguró que la comunidad internacional debe esforzarse más para aislar y castigar a Nicolás Maduro y su grupo. Entre las acciones que plantea esta congelar los activos de Pdvsa, denegar las visas a los funcionarios de Maduro y a sus familiares y devolver el dinero que ha sido "robado" a los venezolanos.

