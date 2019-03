Marco Rubio dirigió mensajes a funcionarios de Maduro

Marco Rubio, senador estadounidense por el condado de Florida, envió un mensaje este jueves a tres funcionarios de Nicolás Maduro en las redes sociales, a saber: Tarek William Saab, Remigio Ceballos y Jesús Suárez Chourio.

Rubio aseguró que los castigos para los crímenes que ha cometido Tarek William Saab serán difíciles de evitar y destacó que no podrá “esconderse de la justicia”. “Si esperas obtener cualquier indulgencia, ahora es el momento para que ayudes a salvar vidas inocentes al ayudar a reemplazar el régimen de Maduro”, instó por Twitter.

Por otro lado, el senador estadounidense le dijo a Ceballos que si desea “aclarar su nombre” debe enfrentar a los grupos armados que defienden a Maduro. Mientras que a Suárez Chourio le advirtió que es el momento de “redimir su nombre” y proteger a los venezolanos.

El político estadounidense aseguró que se comunicó con algunos funcionarios de Maduro que se “enfrentan” a una elección.

“Maduro ha perdido la cabeza y está listo para desencadenar una represión mortal. Usted debe elegir entre salvar la vida inocente o ser tan culpable de estos crímenes como él”, señaló.

Today I called out only a few of many #MaduroRegime loyalists who now face a life defining choice. #Maduro has lost his mind & is ready to unleash deadly repression. You must choose to either save innocent life & #Venezuela or be as guilty of these crimes as he is. — Marco Rubio (@marcorubio) 28 de marzo de 2019

.@TarekWiliamSaab the crimes you have committed are so severe it will difficult for you to avoid facing justice,even if you go hide in #Turkey. But if you hope to gain any leniency, now is the time for you to help save innocents lives by helping replace the #MaduroRegime. — Marco Rubio (@marcorubio) 28 de marzo de 2019

.@CeballosIchaso you know that the electrical blackouts have nothing to do with “electronic warfare”. If you hope to ever clear your name now is the time for you to stand up & confront the criminal gangs #maduro has called on to terrorize the people who swore an oath to protect. https://t.co/MqdeBQTpMe — Marco Rubio (@marcorubio) 28 de marzo de 2019