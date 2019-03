Marco Rubio: Detención de Marrero es una burla al Estado de Derecho

Marco Rubio, senador del condado de Florida, Estados Unidos, aseguró el lunes que los cargos en contra de Roberto Marrero, jefe del Despacho Presidencial de la Asamblea Nacional, representan una burla por parte de Nicolás Maduro hacia el Estado de Derecho en el país.

Rubio cuestionó a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, las acusaciones en contra de Marrero.

Marrero fue detenido en su vivienda, el jueves pasado en la madrugada, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

La audiencia de presentación de Marrero debía comenzar el lunes a las 8:30 pm; sin embargo, fue diferida para este martes luego del segundo apagón que afectó a parte del territorio nacional.

The charges brought against @jguaido chief of staff Roberto Marrero by the #MaduroRegime is open mockery of what is left of rule of law in #Venezuela.



How does @MaikelMorenoTSJ or anyone in that nations judiciary justify it or the illegitimate “constituent assembly”?