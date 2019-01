Marco Rubio: EE UU debe reconocer a Juan Guaidó como presidente

Marco Rubio, senador estadounidense de Florida, dijo este lunes que Estados Unidos debería reconocer a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente legítimo de Venezuela.

"Bajo la Constitución de Venezuela en ausencia de un presidente, el jefe de la Asamblea Nacional asume el poder hasta nuevas elecciones", alegó Rubio en su Twitter.

Estados Unidos desconoció las elecciones presidenciales realizadas el 20 de mayo de 2018 y también rechazó la juramentación de Nicolás Maduro.

Guaidó manifestó su disposición de asumir la encargaduría de la República el viernes pasado durante un cabildo abierto en Caracas y aclaró que para poder ejercer necesita el respaldo de los ciudadanos, la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional.

