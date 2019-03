Marco Rubio criticó a CNN por llamar presidente autoproclamado a Guaidó

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, criticó este lunes a la cadena de noticias CNN por referirise a Juan Guaidó como presidente autoproclamado.

La estimación la hizo mediante Twitter, en la que aclaró que el también presidente de la Asamblea Nacional cuenta con el reconocimiento de 54 países.

"54 Naciones ahora lo reconocen como el legítimo presidente interino constitucional. Sin embargo, CNN continúa refieréndolo como líder de la oposición y como presidente autoproclamado", escribió en la red social.

La disyuntiva que existe sobre si hay que referirse a Juan Guaidó como presidente interino o como un presidente que se autoproclamó nació luego de que el pasado 23 de enero, este; quien es el presidente de la Asamblea Nacional decidiera se juramentara como presidente interino bajo los términos que dicta la Constitución en su artículo 233.

El opositor asumió las competencias que le atribuye la Carta Magna luego de que el Parlamento desconociera a Nicolás Maduro como presidente de la República y fuera declarado usurpador.

.@jguaido is the President of the democratically elected National Assembly of #Venezuela. And 54 nations now recognize him as the legitimate constitutional Interim President.



Yet @CNN continues to refer to him as “opposition leader” & as “self proclaimed” President.