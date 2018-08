Marco Rubio: Crisis en Venezuela se ha convertido en una amenaza para EE UU

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, indicó este jueves que la crisis de Venezuela se ha convertido en una amenaza para Estado Unidos. Rubio destacó que el gobierno de Nicolás Maduro es un “sindicato del crimen” que se encarga de traficar drogas hacia EE UU

El senador también Indicó que la situación en el país conduce a una peligrosa crisis migratoria.

“La crisis Venezuela se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional para los Estados Unidos que debe ser tratada. El régimen de Maduro es un sindicato del crimen organizado que trafica drogas en nuestras calles, está dirigiendo una peligrosa crisis migratoria y ha invitado Putin a abrir bases militares”, indicó el senador en Twitter.

The crisis in #Venezuela has evolved into a national security threat to the U.S. that must be addressed. The Maduro regime is an organized crime syndicate that traffics drugs onto our streets, is driving a dangerous migratory crisis & has invited #Putin to open military bases.