Marco Rubio: Amenazas contra Guaidó han aumentado drásticamente

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por el estado de Florida, aseguró este miércoles que en los últimos días se han incrementado drásticamente las amenazas en contra del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

“Las amenazas a los periodistas, los activistas de la oposición, los miembros de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó han aumentado drásticamente en los últimos días en Venezuela”, publicó Rubio en twitter.

El funcionario estadounidense agregó que es necesario que aquellas naciones que reconocen a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, aclaren qué medidas aplicarán en caso de que se concreten las amenazas en su contra.

“Las naciones que reconocen a Guaidó deben aclarar ahora lo que harán si Maduro avanza con este plan”, exhortó.

La declaración de Rubio se produce luego de que el martes el vehículo en el que se trasladaba el líder venezolano a su salida del Parlamento fue atacado por colectivos armados.

