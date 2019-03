Marco Rubio: La amenaza sobre Leopoldo López es muy real

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por el estado de Florida, aseguró este miércoles que la amenaza de regresar al preso político Leopoldo López, quien cumple arresto domiciliario, a la cárcel militar de Ramo Verde es "muy real".

"La amenaza a López es muy real. El régimen de Nicolás Maduro pretende negar a Juan Guaidó, presidente interino, asesores claves para hacer realidad sus esfuerzos de energía y capacidad", escribió Rubio en Twitter.

El senador destacó que por esas razones los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron a Roberto Marrero, jefe del Despacho de la Presidencia de Juan Guaidó.

Carlos Vecchio, embajador designado por la Asamblea Nacional ante Estados Unidos, aseguró que fue desalojada un ala de la cárcel militar de Ramo Verde para trasladar a López a una celda de tortura.

Por su parte, el parlamentario Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, indicó el domingo que López podría ser el próximo objetivo de Maduro.

"Maduro, mediante uno de sus voceros, Jorge Rodríguez, dio la orden de llevar a la cárcel a todo el entorno del presidente Juan Guaidó. Existen razones fundadas para creer que el próximo objetivo es el preso de consciencia Leopoldo López, quien ha estado privado de libertad arbitrariamente durante cinco años y que hoy está injustamente bajo arresto domiciliario", aseguró Sucre en un comunicado.

