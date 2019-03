Marco Rubio acusó a Maduro de intercambiar oro por intereses con Irán

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, se refirió este jueves a la situación de Venezuela, durante la audiencia sobre relaciones bilaterales.

En su intervención, el senador republicano acusó a Nicolás Maduro de intercambiar el oro de Venezuela por intereses que tiene con Irán. “Maduro está, en forma irresponsable, tratando de explotar activamente el oro, poniendo en peligro el futuro de Venezuela y de la región”, indicó Rubio.

Aseguró que Maduro también ha estado involucrado activamente en el tráfico de cocaína desde los aeropuertos de Venezuela, bajo la protección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Sobre la crisis, Rubio recordó que Venezuela fue el país más rico de Latinoamérica. “Ahora no tienen electricidad, tienen negocios cerrados y no hay medicinas ni alimentos”, destacó.

Añadió que “la crisis en Venezuela no es producto de las sanciones, se debe al robo del gobierno y sus secuaces. La crisis se ha exacerbado por la falta de voluntad del régimen de Maduro, al impedir que ingrese la ayuda”.

Rubio indicó que, en el año 2018, un estudio estableció que 90% de los venezolanos vivía en pobreza, mientras que todos los líderes en el poder tenían sobrepeso.

Senador @MarcoRubio : La crisis en Venezuela no es producto de las sanciones, se debe al robo del gobierno y sus secuaces (...) La crisis se ha exacerbado por la falta de voluntad del régimen de Maduro al impedir que ingrese la ayuda. Vía @VOAnoticias #7Mar pic.twitter.com/2xwVtP2POE

Senador de EEUU, @marcorubio: Venezuela fue el país más rico de Latinoamérica y ahora no tiene electricidad, tiene negocios cerrados, no hay medicinas ni alimentos, si alguien piensa que eso producto de las sanciones, no es cierto. Conéctate #EnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/b3tccXnRpO