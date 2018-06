Venezuela está lista para la beatificación de Madre Carmen

La mañana de este sábado miles de feligreses venezolanos asistirán al Estadio de Béisbol de la UCV para celebrar la ceremonia de beatificación de la Madre Carmen Rendiles, quien desde ese día se convertirá en la tercera beata venezolana y primera de origen caraqueño.

Luego de varios meses de preparativos la Conferencia Episcopal Venezolana y la Congregación Siervas de Jesús de Venezuela, junto a cientos de colaboradores y entusiastas de la causa, compartieron los detalles del evento y el protocolo de ingreso para todos los venezolanos que quieran asistir a la celebración.

A partir de las 7:00 am se abrirán las puertas para recibir a todos los feligreses y a las 8:30 am iniciarán las actividades de animación y testimonios que se extenderán hasta las 10:00 AM, hora en la que está previsto el inicio de la Santa Misa que se estima culmine en horas del mediodía.

La celebración será presidida por el representante del papa Francisco, cardenal Angelo Amato, quien recibirá la solicitud de beatificación de manos del cardenal Jorge Urosa Savino. En la ceremonia también participarán la Madre María Eugenia Noreña, Superiora de las Siervas de Jesús y la doctora Trinette Durán, beneficiaria del milagro de la Madre Carmen, quienes llevarán hasta el altar las reliquias en primer grado de Madre Carmen.

Luis Eduardo Galián será el encargado de dirigir a la Coral Misa Criolla, para acompañar con voces venezolanas la celebración de la misa que culminará con la develación de una imagen especial de la beata Madre Carmen que fue elaborada especialmente para la ocasión.

De esta manera, la Madre Carmen Rendiles se convertirá en la tercera Beata venezolana después de Madre María de San José, beatificada el 7 de mayo de 1995, y la Madre Candelaria de San José el 27 de abril de 2008. Ante esta celebración el Cardenal Urosa ha recalcado la importancia de acoger el testimonio de vida de una religiosa que será presentada como ejemplo de santidad, de virtudes y perfección humana y cristiana.

Los organizadores han recalcado la importancia de asistir con vestimenta cómoda, hidratación y refrigerios, al mismo tiempo que recomiendan organizarse en grupos familiares y parroquiales para facilitar el ingreso y permanencia en el estadio. El acceso podrá hacerse en vehículo propio, por lo que está previsto el funcionamiento del estacionamiento del estadio y, para quienes prefieran movilizarse en transporte público, se recomienda utilizar las estaciones Ciudad Universitaria y Zona Rental.

El evento será resguardado por la Policía Nacional Bolivariana, y más de 200 funcionarios de seguridad privada, junto al apoyo de voluntarios de la Cruz Roja, Bomberos Universitarios y Protección Civil que garantizarán la seguridad de todos los asistentes.

Con información de nota de prensa