Rendirán homenaje a Eduardo Liendo en la Plaza Los Palos Grandes

El viernes 9 de agosto, desde las 6:00 pm, se realizará un homenaje a Eduardo Liendo, una de las figuras más destacadas de la literatura venezolana.

El encuentro, titulado "Un mago con la cara de Liendo", será en la Plaza Los Palos Grandes, y contará con la producción de Eritza Liendo y Luis Eduardo Ramírez.

También estarán figuras de la cultura venezolana como Violeta Rojo, Jorge Gómez Jiménez, Manuel Felipe Sierra, María Elena D’Alessandro, Jesús Peñalver, Moraima Guanipa, Rosmery Andrade y Rodolfo Izaguirre, quienes darán a conocer sus opiniones acerca de la obra de Liendo.

El conversatorio servirá, además, para aproximarse de manera afectiva a las narraciones del escritor. "Desde la admiración y desde el respeto por un hombre que ha sido constante con las líneas maestras de su obra y con la honestidad de quien solo busca ser fiel a sus principios", señalaron los organizadores.

Liendo, sobre el oficio del escritor, dijo una vez: “No escribo para actuar públicamente. Si en algún aspecto de mi vida quiero ser auténtico es en mi actividad de escritor. No me interesa parecer un escritor. Es relativamente fácil parecerse a un escritor. Hay una cantidad de mecanismos que permiten inventar un escritor. A mí me interesa ser, que mis libros existan de verdad, que tengan lectores de verdad. Eso deseo”.