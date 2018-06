Manuel Felipe Sierra: “El poder no es un oficio para idiotas”

Manuel Felipe Sierra, periodista y analista político venezolano, recopiló en su libro El poder no es para idiotas crónicas, análisis y ensayos sobre los personajes más polémicos de la política internacional, entre los que destacan Fidel Castro, Saddam Hussein y el Che Guevara.

“El poder no es para idiotas es un libro que reúne crónicas, análisis, ensayos y una entrevista con un historiador israelí sobre los escenarios del holocausto: los campos de concentración de Varsovia y Cracovia. En cada uno de estos trabajos aparece el tema del poder”, dijo en exclusiva para El Nacional Web.

Para Sierra ejercer el poder es una tarea complicada de cumplir y que exige astucia, preparación, manejo de la realidad y la capacidad de exponerse ante situaciones difíciles. “No es un oficio propiamente para idiotas”, afirmó el autor.

Las historias contadas en el libro, sobre sociedad civil, terrorismo y dictaduras del siglo XXI, son parte de las experiencias que Sierra obtuvo como corresponsal internacional. Por el tiempo limitado que poseía, se dedicó a escribir crónicas en las que podía incorporar elementos descriptivos que realzan el elemento noticioso.

“Cuando se cubren eventos en otro país, por el tiempo que se tiene, uno se dedica fundamentalmente a escribir crónicas: se incorpora la noticia, se describe el escenario, el paisaje y las reflexiones sobre el país donde se realiza el trabajo”, comentó.

Entre las crónicas del libro destaca la de la posibilidad de que Fidel Castro y John Kennedy llegaran a un acuerdo para eliminar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Luego del asesinato del presidente estadounidense, el panorama cambió y se derrumbó este escenario.

Para Sierra el trabajo periodístico es inseparable del trabajo histórico. “Lo que escribes es un dato importante porque sirve para ir reconstruyendo la historia que será analizada por los historiadores y los periodistas”, aseguró.

El autor dedicó capítulos a Saddam Hussein, George W. Bush, Manuel Antonio Noriega, Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez y Ernesto ‘Che’ Guevara, quien tenía un idilio con Venezuela.

Cuba y Venezuela: petróleo a cambio de seguridad

“Chávez encontró en Fidel un guía político y un aliado. Esa amistad se profundiza sobre todo después de lo ocurrido en abril de 2002, cuando el primero entiende que su gobierno corría peligro”, comentó. El negocio, según Sierra, se trató de intercambiar petróleo a cambio de la seguridad personal y del gobierno de Chávez.

“Chávez le proporcionaba a Fidel petróleo en condiciones muy ventajosas. Venezuela le daba a Cuba 100.000 barriles diarios, de los cuales utilizaba apenas 60.000; los otros 40.000 los vendía a las islas del Caribe y obtenía una ganancia adicional”, añadió.

Sierra afirmó que Fidel cumplió con el trato y envió a Venezuela todo el equipo de seguridad necesario para garantizar la protección de Chávez y de su gobierno. “Todo el cordón de seguridad de Chávez era cubano. No guardaba ninguna relación con el ejército venezolano”, precisó.

Para el analista político “el grave error” que se comete en algunos países es que las personas llegan al poder por su carisma y popularidad y no por su lucidez.

“Al final los países pagan el costo de esos gobernantes. Actualmente hay más idiotas gobernando que en el pasado. Donald Trump es un buen ejemplo de hasta dónde ha llegado la política", afirmó.

Si el periodista pudiera dedicarle un capítulo de su libro a algún personaje de la política venezolana, sería a Jóvito Villalba. En palabras de Sierra: “un hombre comprometido con la democracia que nunca llegó a la presidencia.

“Muchos no le dicen idiota, pero no se explican cómo el hombre que estuvo al frente de 50.000 personas el 14 de febrero de 1936, encabezando una gran manifestación para obligar a López Contreras a derogar unos decretos, no pudo llegar al poder”, explicó.

Colección Libros de Bolsillo de Libros El Nacional

El poder no es para idiotas forma parte de la colección Libros de Bolsillo de Libros El Nacional, con precios accesibles, pero manteniendo la calidad que caracteriza a este sello editorial, para alcanzar al mayor número de lectores. El catálogo incluye literatura, historia y política.

El libro se puede adquirir en las principales librerías del país y en formato digital en Libros en un click