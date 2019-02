Juan Viale Rigo, el autor del Último Año desde la perspectiva adolescente

Juan Viale Rigo se inspiró en su último año de bachillerato para escribir una novela juvenil. El autor de Último Año narró las aventuras y los miedos que invaden a algunos adolescentes cuando el quinto año se acerca a su final.

“El libro es una novela inspirada en el año en que debes graduarte, ese quinto año en el que uno piensa en que no va a ver más a sus amigos porque entrarán a universidades distintas. Viví ese miedo y quise plasmar en un libro por todas las vivencias que tuve durante esos últimos meses”, dijo Viale Rigo a El Nacional.

El joven venezolano describió en su libro situaciones ficticias que están inspiradas en sus amistades y las experiencias que vivieron. Señaló que siempre tuvo como meta escribir un libro.

“Desde muy pequeño me gustó leer y escribir y qué mejor historia que contar que la que viví con mis amigos. Nos hicimos muy unidos porque éramos los excluidos del salón e hicimos un grupo para estar acompañados y de ahí empezamos a disfrutar del último año de estudio, a romper paradigmas y a abrirnos más a la sociedad”, aseguró Viale Rigo.

El paisaje de Último Año está inspirado en una montaña del estado Aragua, de donde es oriundo el escritor, que separa a la ciudad del pueblo playero Ocumare de la Costa.

“Todo se centra en un viaje que emprenden 10 chicos hacía el mar, atravesando una montaña. Ahí hago referencia a la montaña azul como la conocen en Mario Briceño Iragorry”, precisó el autor.

Viale Rigo se ha desempeñado como columnista para diversos medios nacionales y aseguró que muchas personas piensan en él cómo un “columnista serio” y nunca pensaron que su primer libro sería una novela juvenil.

“Tengo un lado juvenil, aunque mucha gente pensó que nunca escribiría una novela asi, todos me tienen idealizado como el columnista serio, el chico que escribe de política. Quise escribirla porque tambien leo novelas, además de historia y política. Tuve una crianza literaria muy grande. Eso me inspiró”, resaltó.

Viale Rigo comenzó a escribir el libro en el año 2016, pero debido a la circunstancia que atravesaba Venezuela, dejó de hacerlo. Cuando migró a Lima, Perú, retomó el proyecto, invirtió en él, lo terminó y finalmente salió a la venta el 22 de diciembre de 2018.

“Cuando comencé a escribir tenía 16 años de edad, no tenía los medios económicos y en Venezuela era aún más difícil porque no había editoriales. En esa etapa es muy difícil mantener una estabilidad emocional y más en el país donde lo estaba haciendo”, precisó.

El escritor aseguró que las personas se sorprendieron porque no escribió un libro sobre la migración venezolana o Nicolás Maduro.

“Yo llevo un buen balance entre la figura juvenil y ese que opina seriamente sobre la situación del país”, detalló.

Viale Rigo recordó que cuando era pequeño su abuelo materno le dijo que debía leer El Principito porque es “un requisito básico de vida”. Asimismo, detalló que su abuela le leía poemas antes de dormir.

“Comencé a leerlo, me fui aficionando y me despertó el interés por leer más novelas y mi abuela de daba poemas, me leía a Rubén Darío para dormir”, destacó.

A pesar de que la receptividad de libro ha sido buena, Viale Rigo se dio cuenta de que algunas personas que deseaban adquirir el libro no podían por los costos de fabricación de Amazon.

“La mayor parte de mi público es venezolano y al ver que no podían adquirir el libro, decidí intercambiarlo a cambio de una donación a una fundación”, comentó.

El joven venezolano intercambia su libro con las personas que realicen donaciones a la fundación Comparte por una vida, la cual lucha contra la desnutrición infantil.

Viale Rigo destacó que está enfocado en escribir su segundo libro y en seguir apoyando a la sociedad venezolana mediante proyectos sociales.