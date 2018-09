Gustavo Azócar: Habrá invasión solo si eso ayuda a Donald Trump

Gustavo Azócar Alcalá, periodista y consultor político venezolano, lanzó su octavo libro: ¿Invadirá EE UU a Venezuela?, en el que plantea teorías sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense al país.

El periodista hizo un estudio comparativo con las invasiones militares norteamericanas que se han registrado en América Latina y los escenarios que se presentan frente a una posible invasión de EE UU a Venezuela, que solo se dará, a su juicio, si la misma ayuda a mejorar la coyuntura del presidente Donald Trump.

“Habrá invasión sí y sólo sí eso ayuda a Donald Trump a resolver sus problemas internos. Venezuela puede ser una puerta de escape para Trump, quien enfrentará dos tremendos desafíos políticos antes de que termine el 2018”, señaló Azócar.

El autor aseguró que se trata de una publicación controversial que dará qué hablar ante la opinión pública.

“El libro va a ser polémico. Estoy listo para recibir disparos de lado y lado. Hay gente en la oposición que no está de acuerdo con una intervención extranjera. Por supuesto, a esa gente no le va a gustar el libro. Hay opositores que sí quieren una intervención. Es probable que a ellos sí les agrade. Hay gente en el gobierno que me acusará de conspirador, porque en el libro hay cosas que no le gustan al gobierno. Y no faltará quien diga que el libro beneficia al gobierno, porque allí hay un alerta y una advertencia sobre la invasión”, aseveró.

Azócar explicó además que 50% de los ingresos que se generen por la venta del libro serán destinados a la compra de cuadernos para ser entregados en la zona fronteriza del estado Táchira.

“Hay padres y madres de familia que no tienen dinero para comprar útiles escolares a sus hijos. Hay niños que van a la escuela hasta sin zapatos. Nosotros trataremos de ayudarles aunque sea con cuadernos y libretas”, puntualizó.

El libro solo se podrá adquirir, por el momento, mediante Amazon.

Con información de La Patilla