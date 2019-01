Formas de la aridez, el ganador del III Concurso de Poesìa de Lugar Común

Desde el 15 de diciembre de 2018 se conocía el veredicto. Verónica Jaffé, Alejandro Castro, Alfredo Chacón y Nelson Riera, jurado del III Concurso de Poesía Lugar Común–Embajada de Italia en Venezuela seleccionaron como obra ganadora Formas de Aridez, del joven caraqueño de 26 años de edad, Carlos David Katan, quien participó bajo el pseudónimo Agripa.

La premiación se realizó el pasado jueves en las inmediaciones de la embajada de Italia. Familiares, amigos y entusiastas de la literatura se congregaron en un semicírculo de sillas alrededor de los panelistas: Igor Barreto, poeta venezolano y parte de los organizadores del concurso; Alfredo Chacón, poeta y único jurado en territorio venezolano y Adrián Arias, amigo y “emisario” –como se definió él- del autor, que se encuentra en Valladolid, España.

“La decisión no fue fácil. No porque hubiera desacuerdos, sino porque había trabajos muy buenos. En algún momento, sentimos impaciencia porque nos desmoronamos y aún no habíamos escogido el poemario que se iba a laurear”, contó Chacón.

Al final, el jurado en mayoría simple resolvió: “Se trata de un trabajo donde la aridez no es sólo una imagen, sino más bien una preocupación de índole precisamente formal: el lenguaje lacónico, minimalista, aparece como la estrategia de formalización de una sequedad donde se presiente cierta porosidad con nuestro presente histórico”.

Chacón consideró que la obra forma es una respuesta a lo que el contexto solicita. “Una parte amplia responde a esa dinámica interna del devenir de la sociedad Venezuela y fue una estupenda experiencia haber leído”, dijo.

Barreto, por su lado, enfatizó la juventud del autor, quien, a su juicio, continúa una tradición venezolana.

“Está caracterizado por el verso breve y se afinca en la resonancia como recurso expresivo. También es un texto que toca la realidad venezolana. La aridez tiene un fin de carácter social. Es una poesía que hace una crítica a su manera”, opinó.

Silvio Mignano, embajador de Italia en Venezuela, pese a su corta participación en el evento recalcó la importancia de la continuidad de este tipo de eventos. “Es fundamental que poetas jóvenes tengan espacios para expresarse y seguir mostrando su intelectualidad”, indicó.

Formas de Aridez tiene para el autor un valor fundamental. “La aridez presente en el libro es la manifestación casi material de mis paisajes interiores, es decir, los caminos que encausaron y encausan mi escritura hasta el día de hoy”, señaló en una carta que fue leída por su “emisario”.

Además, agradeció a todos los presentes, a su familia, amigos y al jurado por el reconocimiento, que recibe con una enorme alegría y con el “gran temblor” que lo obliga a continuar.

El poemario será publicado por la editorial El Estilete en el transcurso de este año 2019.