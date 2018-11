El escritor mexicano Fernando del Paso falleció a sus 83 años de edad

El escritor mexicano Fernando del Paso, premio Cervantes 2015, falleció este miércoles en la ciudad de Guadalajara (México), confirmaron a la agencia de noticias Efe sus familiares.

"Sí, tristemente confirmo el fallecimiento de mi padre a las 9:05 de la mañana, del día de hoy, miércoles 14 de noviembre", anunció su hija Paulina del Paso.

El poeta, narrador y diplomático murió en un hospital de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, donde estaba hospitalizado.

Desde temprana hora de este miércoles comenzó a perder los signos vitales, informaron fuentes de la Universidad de Guadalajara, donde Del Paso que nació en Ciudad de México en 1935 fungía como director de la Biblioteca Iberoamericana.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

El autor de José Trigo, quien fue el sexto mexicano en recoger un Cervantes, tenía un delicado estado de salud, después de que sufriera infartos cerebrales que afectaron su capacidad del habla y su motricidad.

La más emblemática de las novelas de Del Paso fue Noticias del imperio publicada en 1986, un trabajo monumental que logró recrear con maestría el efímero Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano y Carlota (1864-1867).

Además, es autor de ensayos como El coloquio de invierno, con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez (1992) o Viaje alrededor del Quijote (2004), y obras teatrales como La muerte se va a Granada (1998), inspirada en la muerte de Federico García Lorca.

Estaba previsto que Del Paso participara en la edición número de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que comenzará el 24 de noviembre.

En este evento literario, habría presentado la reedición de La muerte se va a Granada y habría participado en un homenaje a Juan José Arreola, a propósito del centenario de su nacimiento.

"Todo el universo literario mexicano está de luto, me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa", aseveró la directora de la FIL, Marisol Schulz, en su Twitter.

Se prevé que el autor sea homenajeado en Guadalajara en los próximos días.