Diego Arroyo Gil presentó su libro sobre Osmel Sousa

El periodista Diego Arroyo Gil, autor del libro Osmel: Un hombre desconocido, ofrece en su nuevo texto la visión de un hombre que abandonó su país por no ser como su familia quería que él fuera.

Arroyo Gil, quien dejó que Sousa hablará sobre él mismo, de las historias de pasarelas y bastidores, aseguró que la vida de su entrevistado es “como mandada a hacer”.

“Pero este libro no es una biografía. Este libro es una entrevista en la cual el entrevistador se hace el invisible para transmitir, de corrido, la palabra del entrevistado. Se preguntará el lector: ¿Osmel Sousa habla así? Y la respuesta es: sí y no. Con la voz de Osmel yo reproduje una voz para escribir, pero la historia es la que él me contó”, señaló el autor.

En el libro, publicado por el editorial Planeta, hay detalles sobre la infancia y la juventud del Zar de la Belleza, de su llegada a Venezuela y de cómo llegó a ser el presidente de la Organización Miss Venezuela.

“Disfruten y conózcanme un poco más. Creo que en este libro está lo esencial. Después de leerlo ustedes podrán hablar de mí con mayor propiedad”, aseguró Sousa.

Diego Arroyo Gil, es un periodista que nació en Caracas en 1985. El autor, que tiene un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, también ha publicado los libros Bocaranda. El poder de los secretos (2015) y La señora Ímber. Genio y figura (2016).

Con información de nota de prensa