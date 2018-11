Venezolanos regresan desde Colombia por falta de oportunidades laborales

Venezolanos que se habían erradicado en Bucaramanga luego de un largo trayecto de viaje y la necesidad de huir de la crisis, decidieron volver al país a pie debido a que Colombia no les ofreció las oportunidades que esperaban.

Carlos García emigró en junio al país colombiano en busca de estabilidad, pero sentenció su regreso porque "no contó con la suerte que esperaba".

"Si vas a trabajar no te quieren pagar un salario estable que está establecido en la ley de Colombia, si el salario es de treinta mil te quieren pagar 15 mil pesos. Quieren explotar todo el tiempo al venezolano", dijo García para Noticias Caracol.

Un testimonio que suele repetir es el de este venezolano, quien asegura que prefiere pasar por dificultades en su país natal que en la entidad colombiana. "La realidad de la vida es que pensé que iba a ser un futuro diferente al que tenemos en Venezuela, pero yo digo que es igual. Antes de pasar vainas en Colombia, pasos vainas en mi país", indicó.

Aproximadamente 400 venezolanos han emprendido el camino de vuelta a su nación, indicaron las autoridades migratorias. Precisaron que no es una cifra exacta debido a que muchos de estos ciudadanos no poseen la identificación necesaria para registrarlo o porque atraviesan caminos que no poseen controles fronterizos.