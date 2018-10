30 venezolanos eran explotados en un prostíbulo virtual en Colombia

La Fiscalía colombiana informó de un hallazgo en el cual 30 migrantes venezolanos eran explotados y obligados a realizar un show a través de una cámara web en Barranquilla.

El ente judicial de dicho país informó que los venezolanos fueron encontrados en un operativo de allanamiento en una "casa estudio" en el barrio Los Andes, sitio que era dirigido por Javier Antonio López Bermúdez y José Luis Aduén Uriben, quienes se hacían pasar por religiosos de congregaciones, reseñó El Heraldo.

“Desde las 2:00 am hasta las 8:00 am, le toca al grupo de las ‘trans’; de 8:00 am a 2:00 pm al grupo de mujeres; de 2:00 pm a 8:00 pm, Yuli sola; y de 8:00 pm a 2:00 am, Marian sola”. De esta manera, el sujeto detenido ordenaba aparentemente un día de trabajo, como un lunes, en un horario pegado en la pared de la “casa estudio”.

Las victimas eran alimentadas con huevos revueltos con arroz, y eran ubicados en el suelo, donde dormian de 10 hasta 15 personas. Las autoridades también hallaron habitaciones que eran adecuadas al show sexual. “Allí fueron encontraron vibradores, pelucas, disfraces, condones, aceites y otros productos de lencería utilizados para satisfacer a los consumidores pornográficos”, agregó el fiscal designado.}

