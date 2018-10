Yudmery Pino, una venezolana de 29 años radicada en Colombia, clama por ayuda para ella y sus otros tres hijos luego de enterarse de estar embarazada de trillizos.

La zuliana expresó que en un primer diagnóstico, le habían indicado sobre la gestación de cinco niños. “Sentí que el mundo se me derrumbaba, los médicos tuvieron que llamar un psicólogo para que me calmara, fue duro escuchar esa noticia, es fuerte escuchar que vas a tener cinco hijos”, dijo la madre de tres hijos de 11, 6 y 1 año, reseñó El Tiempo.

Sin embargo, Pino volvió a hacerse una ecografía y le informaron que no eran quíntuples de 21 semanas y cuatro días. “Ahora me dicen que son tres niños, así sean tres y no cinco, es fuerte escucharlo y más en esta situación”, expresó la mujer quien aseguró haberse ligado las trompas para prevenir nuevos embarazos tras el nacimiento de su último hijo en el Hospital de los Andes de Mérida.

La familia de cinco integrantes vive en una casa de dos habitaciones en Valle del Cauca en Bogotá por lo que ahora pide que no la critiquen por su situación.

“Me han dicho irresponsable, que lo del embarazo es una estafa, Yo les digo, no me juzguen, en lugar de criticarme, ayúdenme. Necesitamos espacio, somos cinco y pronto seremos ocho. No tenemos nada, así que cualquier ayuda, camas para mis tres hijos y cunas para los otros tres que llegarán serán de gran ayuda”, pidió Pino.

Lea la nota completa en El Tiempo