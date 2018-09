Uruguay no tiene claro que haya crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Ariel Bergamino, vicecanciller de Uruguay, indicó este lunes que su país no está en condiciones de afirmar que en Venezuela haya crímenes de lesa humanidad.

“No estamos en condiciones en este momento de responder sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Si lo tuviéramos claro, lo plantearíamos", dijo Bergamino al finalizar la reunión del Consejo de Ministros que se realizó en Montevideo.

Hugo de Zela, vicecanciller peruano, afirmó el viernes durante una visita a Washington, que el martes Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pedirán a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al gobierno de Nicolás Maduro sobre los crímenes de lesa humanidad.

El viceministro uruguayo señaló que su país no fue consultado para adherirse a esta iniciativa, al igual que los otros 27 Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"Mal podemos adherir a algo de lo que no se nos consultó, ni informó. Nadie va a ningún lugar donde no es invitado. Esa es la razón por la que Uruguay no adhiere a esta iniciativa, porque no fue consultado e invitado", señaló.

Subrayó que no se puede afirmar que por esta razón Uruguay tenga "una postura ambigua" o sea cómplice respecto a los problemas de Venezuela.

“Uruguay ni rechaza ni apoya la iniciativa de los cinco países de la OEA de presentar la denuncia ante la CPI, simplemente toma nota de esta acción”, dijo.