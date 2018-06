Uribe votó por Duque “para que Colombia no caiga en destructivo socialismo”

El ex mandatario colombiano Álvaro Uribe dijo este domingo que votó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por Iván Duque, candidato de su partido, el Centro Democrático, porque no quiere que su país "caiga en el destructivo socialismo".

"He votado por ellos (Iván Duque y su compañera de fórmula Marta Lucía Ramírez) porque son garantía de crecimiento con inclusión social, son garantía para que Colombia no caiga en el destructivo socialismo", dijo Uribe inmediatamente después de votar junto a sus nietos en una mesa instalada en el Capitolio Nacional.

Duque, del partido Centro Democrático que fundó Uribe, parte como favorito en la segunda vuelta de las elecciones que se celebran hoy según todas las encuestas que le sitúan por delante de su contendiente, el izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana.

Uribe comentó que al votar por Duque y Ramírez lo hizo "por sus valores éticos y morales, por su inteligencia y su preparación", así como por sus principios y convicciones democráticas.

También confesó haber optado por ellos "porque son coherentes, son firmes en sus convicciones y por su decencia".

"Iván Duque y Marta Lucía Ramírez no han ofendido a un solo colombiano, no han ofendido a un solo elector de la contraparte", comentó el ex presidente, quien agregó que espera que con su victoria "el Sol rápidamente alumbre un nacimiento democrático en la hermana Venezuela".