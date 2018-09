Uribe: Hay razones para intervenir a Venezuela

Álvaro Uribe Vélez, senador colombiano, indicó este martes que hay razones para intervenir a Venezuela.

Durante su actuación en el Senado de Colombia, Uribe indicó que la comunidad internacional debe buscar los caminos legales para intervenir al país, como lo propuso el mandatario colombiano Iván Duque.

Explicó que la cantidad de inmigrantes venezolanos, que se encuentran en los diferentes países de América Latina, es mayor a los refugiados que están a Europa por el conflicto sirio.

“A Chile han llegado aproximadamente 450.000 venezolanos, la mayoría llegaron por tierra. Cruzaron todo el territorio de Colombia, Ecuador y el del Perú. Eso da la razón a quienes estiman que ya en nuestro país pueden haber 1.000.000 de hermanos venezolanos”, dijo.

Sostuvo que la decisión de retirar a Colombia de la Unasur fue para rechazar y denunciar a la dictadura de Maduro ante la Corte Penal Internacional.

Uribe manifestó que la intervención de un país está abalada por instancias jurídicas internacionales, como la Carta de las Américas y la Carta Democrática.

“Uno se pregunta ¿impera el principio de la no intervención? ¿No hay las circunstancias fácticas, éticas y legales para la intervención en los términos propuestos por el presidente Iván Duque? El principio de la no intervención hace su exepción en instituciones jurídicas internacionales como la Carta de las Américas, la Carta Democrática que obligan no solamente a los países signatarios a respetar la democracia, en su interior, sino a exigir que los otros países la cumplan; lo que obliga a los países de la OEA, signatarios de la Carta Democrática, a exigir que los otros signatarios también cumplan con las obligaciones democráticas”, agregó.

Reiteró que en los acuerdos de las Naciones Unidas se puede llevar a cabo la intervención debido a las circunstancias en las que se encuentra Venezuela, además de que la dictadura pierde toda legitimidad y obliga a los estados a tomar las medidas para superar esa situación.

“Por eso quería decir que: ojalá la intervención en los términos propuestos por el presidente Iván Duque, avancen. Separe esa tragedia Venezuela, se supere esa dictadura y la hermana nación empiece a recuperarse. Quería dejar en claro, en nombre de esta bancada, que para nosotros, el principio de la no intervención es una excusa inaceptable porque hoy prevalecen las obligaciones de todos frente a todos, de acuerdo con la Carta Democrática y con las Naciones Unidas”, concluyó el ex mandatario colombiano.