Unicef indicó que 400.000 niños han dejado Venezuela por crisis humanitaria

Aproximadamente 400.000 niños venezolanos han migrado a diversos países de la región empujados por la crisis humanitaria que vive el país, aseguró este lunes a EFE la directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval. De ese número de menores, alrededor de 170.000 se encuentran en calidad de migrantes en Perú.

“Queremos reconocer los avances y el respeto a lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos del Niño por el gobierno de Perú y la sociedad peruana, pero también alertar sobre algunos signos de preocupación”, dijo Perceval.

La funcionaria de Unicef señaló que la preocupación del organismo que representa responde a la falta de cobertura de necesidades básicas y elementales como saneamiento, acceso al agua, así como a sistemas educativos para garantizar plena inclusión, y acceso de niños y niñas.

Perceval indicó también que Unicef viene trabajando para crear una ruta segura de tránsito para los niños, niñas y adolescentes venezolanos, pues indicó que estos viajes pueden tomar de 30 a 40 días, y es necesario que se generen servicios que puedan acompañar este viaje.

“El tema de la educación es uno de los puntos que estamos trabajando en Unicef. Buscamos no solo que sean acogidos en las escuelas, sino también que en el tránsito exista una educación no formal que garantice la no discontinuidad”, puntualizó.