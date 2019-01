“Tuto” Quiroga: Maduro no es jefe de gobierno, el mundo no lo reconoce

Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia, expresó este lunes su rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro, alegando que la Presidencia de la República la ocupa Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

"Maduro no es jefe de gobierno porque el pueblo no lo apoya. Maduro no es jefe de Estado porque el mundo no lo reconoce. Maduro no es comandante en jefe porque hoy se rompió la cadena de mando", dijo Quiroga en Twitter.

También hizo alusión a la detención de Guaidó, que ocurrió este domingo por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras Guaidó se traslaba a un cabildo abierto en el estado Vargas. "Fuerza, Venezuela. Juan Guiadó es el presidente", apuntó.

El encargado de la Presidencia de la República fue retenido por media hora y sin motivos por agentes de dicho cuerpo de seguridad en la mañana de este domingo.