La Torre CN de Toronto se iluminó con los colores de Venezuela

La Torre CN de Toronto, Canadá, encendió las luces de amarillo, azul y rojo en representación de la bandera de Venezuela para demostrar su apoyo al país luego de los acuerdos realizados en el Grupo de Lima este lunes.

"A medida que el sol se pone en la reunión histórica de este lunes del Grupo de Lima, los colores de Venezuela brillan resplandecientes en Canadá, específicamente en la CNTower para mostrar nuestro apoyo a los ciudadanos de este país y su lucha por la democracia", reseñó el Departamento de Políticas Exteriores de Canadá.

Previamente a la reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo en la ciudad canadiense de Ottawa, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció que su nación destinará 53 millones de dólares canadienses, aproximadamente 23 millones de dólares estadounidenses, en ayuda humanitaria para Venezuela.

Dicha organización latinoamericana acordó este lunes afirmar su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino del país, admitiendo en la delegación a Julio Borges como representante propuesto por el mandatario. Además, reiteraron su repudio a las acciones de Nicolás Maduro y lo instaron a retirarse del poder.

