El testimonio de una mujer que espera el ingreso de la ayuda humanitaria

Una señora que se encontraba er el Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y a Venezuela, contó a El Nacional la situación que vive junto con su familia actualmente, por lo que espera que la ayuda humanitaria ingrese al territorio.

Oriunda de la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes, trabaja en el Puente para ayudar a sus familiares. "Nosotros no estamos acá porque queremos. Estamos acá porque la mayoría pasa mucho trabajo. Trabajamos acá pasando muchísimo sol para poder pagar arriendo, la comida y así, sobrevivir", explicó.

"Lo que ganamos no nos alvanza para mandarle a nestros familiares, quienes -de verdad- necesitan muchísima comida. La plara que consiguen no les alcanza. Con bonos no vamos a comer en Venezuela. No solo yo necesito ayuda, sino todos lo presentes acá", agregó.

El senador estadounidense Marco Rubio visitó este dominngo el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela para observar el proceso de ayuda humanitaria. Ayer llegaron tres aviones desde Estados Unidos con cargamento humanitario, que fue trasladado al centro de acopio en el puente Las Tienditas.

También hay centros de acopio en Rorarima (Brasil) y en la isla de Curazao.

Los hospitales en Venezuela registran una escasez de medicamentos de 88% y una falta de material médico quirúrgico de 79%, de acuerdo la Encuesta Nacional de Hospitales realizada por la Asamblea Nacional (AN) y la ONG Médicos por la Salud realizada en 2018.

Además, los venezolanos perdieron en promedio más de 11 kilos como consecuencia de la escasez de alimentos, según la encuesta Encovi.

El desabastecimiento de medicamentos y alimentos empujó a aproximadamente 3 millones de venezolanos a irse del país, de acuerdo con la ONU y la OIM, que proyectan que durante 2019 aumente a 5 millones.