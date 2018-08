El Senado aprobó por unanimidad los allanamientos a Cristina Kirchner

El Senado aprobó por unanimidad la autorización solicitada por el juez federal Claudio Bonadio para allanar los domicilios de la senadora Cristina Kirchner. Fueron 66 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones. Se trata de tres propiedades de la ex presidenta: su casa en Recoleta, en Río Gallegos y El Calafate.

La ex presidenta, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la causa por los cuadernos de las coimas, dijo este martes que no tenía "inconvenientes" en que la Cámara alta habilitara los procedimientos, pero pidió que no haya cámaras de televisión y que el magistrado "no rompa nada" en sus viviendas.

La Senadora emitió un discurso crítico hacia el gobierno de Mauricio Macri y recalcó una vez más que "vive un hostigamiento". "Yo no soy el problema de este gobierno. El problema son ustedes y sus políticas horribles", opinó.

"Soy la primera senadora allanada, la primera presidenta mujer y la primera en ser expulsada del bloque oficialista. Tengo vocación de hacer cosas inéditas", dijo la ex presidenta frente al cuerpo del Senado.

"Si creen que con los Bonadios y los desafueros me voy a arrepentir... No. No me arrepiento. En todo caso me arrepiento de no haber sido suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones en la República Argentina".

La sesión especial arrancó pasadas las 14 con el quorum necesario para habilitar la discusión. También se tratará el proyecto de ley sobre extinción de dominio, proceso judicial por el cual se le facilitaría al Estado la recuperación de los bienes de la corrupción. La ex presidenta se encamina a aceptar el proyecto que se va a votar después de las 21. El debate había fracasado hace una semana por la masiva ausencia de los senadores del PJ.

Ayer hubo una multitudinaria marcha frente al Congreso para reclamarles a los senadores el desafuero de la ex mandataria. Para el kirchnerismo, la marcha tuvo poca relevancia.