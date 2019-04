Santos: Políticos usan la crisis en Venezuela con fines electoralistas

Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia, aseguró este miércoles que sectores políticos de Estados Unidos, Colombia y España han utilizado la crisis venezolana con fines electorales.

“Desafortunadamente se están utilizando esos hechos como objetivo de la política interna. Trump hace campaña en Florida sobre Venezuela pero tiene una intención política para su elección”, recalcó Santos en una entrevista ofrecida al diario La Vanguardia.

El ex mandatario aseguró que Trump le preguntó su opinión sobre una eventual intervención militar en territorio venezolano. "El presidente Trump me preguntó en septiembre del 2017, en Nueva York, qué pensaba yo de una intervención militar; le dije que de ninguna manera. El peligro de este tipo de diplomacia es que no se sabe si se está hablando en serio o si es un bluf, pero siempre hay que pensar lo peor", señaló.

Para Santos fue un error del gobierno de Estados Unidos haber "politizado el ingreso de la ayuda humanitaria".

“Primer error craso: politizaron la ayuda humanitaria. Segundo error: no tener un plan B. Tercer error: subestimar a Maduro. Cuarto error: generar expectativas de que es el día de la libertad. Es necesario dialogar con Maduro. La diplomacia se basa en el diálogo y no se dialoga con un tuit”, indicó.

“Hay que involucrar a China, Rusia, Cuba, además de EE UU y América Latina. Hay que dialogar. Habría que hacer una versión de lo que se hizo con Daniel Ortega, en Nicaragua, cuando se negoció con los sandinistas una transición pacífica. Algún tipo de solución parecida es lo que hace falta”, añadió.

El también ganador del premio Nobel de la Paz reiteró que la deportación del activista político Lorent Saleh durante su gestión estuvo justificada.

“No hubo malos tratos. Deportamos al señor Saleh porque estaba ilegalmente en Colombia; aparecía con uniformes militares y estaba haciendo política, cosa que está prohibida; insultó a un senador (de la izquierda) en plena calle. Había razones más que suficientes para deportarlo y nunca fue maltratado en Colombia”, sentenció.

Con información de La Vanguardia