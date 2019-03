Santos: Es importante una salida negociada para que Maduro deje el poder

Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia, aseguró este miércoles que un cambio político en Venezuela depende de una negociación pacífica.

"Si no hay negociación en Venezuela no veo cómo se puede encontrar una solución que sea pacífica. Lo peor que puede pasar ahora es que Venezuela se incendie en violencia y en algún conflicto interno. Por la situación tan deteriorada que existe eso puede durar muchos años o décadas. Por eso la negociación, no solo en Venezuela sino en cualquier conflicto, es el camino más efectivo para poder teminar con él", indicó Santos en una entrevista a ABC.

Señaló que Nicolás Maduro no abandonará el poder si no se le ofrece una "salida digna". "Todo ser humano está interesado en sobrevivir. A Maduro hay que darle una salida digna. Los que pretenden que Maduro simple y llanamente vaya a dejar el poder están muy equivocados. Maduro, ni ninguna persona, se va a ir a la cárcel y acabar su vida, como le sucedió a Noriega, sin defenderse hasta la muerte. Por eso es tan importante encontrar una salida negociada", aseveró.

El ex mandatario colombiano no descartó la posibilidad de servir de mediador en un hipotético diálogo entre las partes políticas en el país.

"Depende de las circunstancias y las condiciones para poder mediar. El Premio Nobel de la Paz me impone unas responsabilidades para buscar la paz en el mundo, por las cuáles no podría decir que no", recalcó.

Con información de ABC