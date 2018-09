Samper consideró intervención a Venezuela como una "locura"

Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, dijo este viernes en Cartagena que una posible intervención militar en Venezuela sería una "locura".

El ex mandatario aseguró a Efe que no hay posibilidad de que la región acepte una intervención militar pues, a su juicio, no se olvida lo que se sufrió con las dictaduras militares que venían asociadas con las intervenciones militares, particularmente de Estados Unidos.

"La región está vacunada contra cualquier forma de intervención militar extranjera", agregó el también ex secretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Samper advirtió que anunciar y poner en marcha una intervención militar sería desastrosa y una buena fórmula de fortalecer el gobierno venezolano.

La semana pasada el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que visitó la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, dijo que no se podía descartar una intervención militar contra el gobierno de Maduro.

Almagro posteriormente aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que su objetivo es detener la violencia dentro del marco del sistema de derecho internacional público.