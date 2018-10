El relato de una mujer que fue atacada por negarse a tener relaciones

Kendi Susana Vega Garizao, de 37 años, fue atacada por su pareja, Armando José Castro Maldonado,, en agosto en el departamento Atlántico, Colombia.

"Ese día yo me encontraba en la casa de una hermana de José, acompañada de mis tres hijos con quienes teníamos planeado pasar allí ese fin de semana festivo. En horas de la noche él me pidió estar con él, pero yo me negué. De inmediato él empezó a gritarme como loco, fue a la cocina tomó un cuchillo y se abalanzó sobre mi, dejándome mal herida", contó a RCN Radio.

Vega explicó que en ese momento no podía hacer nada, debido a la fuerza con la que la sujetó su pareja. Los médicos en el Hospital Universidad del Norte en Barranquila le realizaron una intervención quirúrgica en la que, afirma, que le cosieron el cuero cabelludo sin anestesia.

"Ya han pasado dos meses del incidente y las cosas no han sido fáciles, le doy gracias a Dios por todo este tiempo y tengo fe que todo pasa por algo. Mi cabeza aún me duele, tengo dificultades para dormir y me faltan dos cirugías para que lograr volver a la normalidad. El cabello me esta creciendo poco a poco y espero que crezca más lindo que antes", expresó.

Actualmente, Castro Maldonado se encuentra bajo un proceso legal por la agresión. "Estamos esperando que no se dé vencimiento de términos por los delitos de tentativa de feminicidio. Yo pido justicia para mi agresor, para que esto no quede impune", agregó Vega.

Con información de RCN Radio