Principal hospital de Cúcuta está lleno de pacientes venezolanos

El Hospital Erazmo Meos es uno de los principales centros de atención médica de Cúcuta, Colombia, y están llenos de migrantes venezolanos con desnutrición y enfermedades crónicas, así lo informó el periodista de CNN, Fernando del Rincon.

No quedan camas. "No tenemos para limpiarnos, y dificultades bastante fuertes. En el estado Táchira no tenemos ni un plato para comer. Le pedimos al presidente que deje pasar la comida, nuestros niños están demasiado desnutridos", dijo Manuel Gregorio Méndez, un venezolano de 39 años de edad que sufre de osteomelitis crónica.

Los médicos del Erazmo Meos aseguran que tienen dificultades para tratar al alto flujo de migrantes que ingresan al centro. Muchos pacientes buscan vacunas que no encuentran en Venezuela, según un trabajador del hospital.

Colombia alberga 1.032.016 migrantes venezolanos que huyen de la crisis económica y política del país, así lo informó la oficina de Migración Colombia en noviembre del año 2018.

Con información de CNN