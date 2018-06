Ex presidente Ricardo Martinelli llegó a Panamá extraditado por EE UU

El ex presidente Ricardo Martinelli llegó hoy lunes a Panamá extraditado por Estados Unidos, para enfrentar un proceso por escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014) que implica delitos que pueden costarle hasta 21 años de cárcel.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que en el día de hoy, a las 8:44 am (hora local) el Gobierno de los Estados Unidos de América, hizo entrega formal en territorio panameño del señor Ricardo Martinelli Berrocal, cumpliendo con la orden de extradición autorizada por el Sub Secretario de Estado John Sullivan", informó la Cancillería en un comunicado.

Se esperaba que el vuelo privado que trajo desde Miami (EE UU) al ex presidente panameño llegara al aeropuerto Panamá Pacífico, pero a última hora se desvió y aterrizó en una antigua pista del aeropuerto internacional de Tocumen, según los medios locales.

"Ahora resulta que lo mandan para Tocumen, y después a dónde lo mandarán. No sabemos. Ahí se ve la mala intención que tiene este gobierno y la culpa es de la Cancillería, insisto. Su obligación era comunicarle a los abogados dónde el señor Martinelli iba a aterrizar", se quejó la ex primera dama Marta Linares, en declaraciones a los periodistas en el aeropuerto Panamá Pacífico.

La Cancillería indicó en el comunicado, de tres párrafos, que "una vez cumplido el acto formal de entrega en presencia de una funcionaria de la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores culmina su función como canal de comunicación entre las autoridades competentes de los dos Estados y completa el proceso que le fue requerido, cumpliendo estrictamente lo señalado por los acuerdos internacionales y las leyes".

"El Ministerio de Seguridad queda a cargo del traslado del detenido", añadió la misiva oficial del Ministerio panameño de Exteriores.

De momento no hay información oficial de a dónde será trasladado el expresidente, de 66 años. Se especula que sería llevado a un centro de salud público en la capital, sin que ninguna autoridad lo haya confirmado.

El abogado del ex mandatario, Sydney Sittón, dijo el domingo a Efe que esperaba que este mismo lunes Martinelli acudiera a una audiencia de control de legalidad en la Corte Suprema, que la defensa ya solicitó el viernes pasado.

En esa audiencia debe estar el pleno de magistrados, que escucharán a las partes y decidirán las medidas cautelares para Martinelli, han explicado los juristas consultados por Efe.

Se espera que en esa audiencia la defensa de Martinelli apele a sus condiciones crónicas de salud para pedir una medida cautelar distinta a la detención preventiva, una petición que mantendrá el fiscal, de acuerdo a los análisis de juristas locales.

La ex primera dama convocó a los seguidores del ex gobernante a acudir este lunes a las 10:00 am (hora local) a la sede de la Corte Suprema a "una concentración pacífica de apoyo al ex presidente Ricardo Martinelli, exigiendo su liberación y el respeto a sus derechos humanos", a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

El ex presidente llega a Panamá tres años y medio después de haberse ido y tras un año preso en una cárcel federal estadounidense a razón del pedido de extradición por un caso de escuchas ilegales a más de un centenar de opositores.

Debe enfrentar los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado, de acuerdo a la acusación presentada por el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, en octubre de 2015, lo que implica hasta 21 años de cárcel.

"El señor Martinelli viene por los dos delitos que se le acusa que son: escuchas ilegales y peculado", declaró este lunes el vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó su extradición bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral en la materia vigente desde 1905, lo que significa que el ex jefe del Estado solo será juzgado en su país por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo.

Dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martinelli es juzgado por la Corte Suprema de Panamá