Presidente de Paraguay: Nuestro país apoya a Guaidó

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró este viernes que su país apoya al mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, con quien realizó una declaración conjunta la tarde de este viernes.

"Presidente Guaidó, usted llegó a un país amigo, a un país que lo apoya y que defiende principios y valores. Usted representa la esperanza de todo un pueblo que traspasa la historia de los pueblos de manera individual porque el problema de Venezuela mañana puede ser problema de otro país. No hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas. La causa de Venezuela es una causa justa", dijo Benítez durante su declaración televisada.

El jefe de Estado paraguayo indicó que se le cuestionó cuando decidió romper relaciones diplomáticas con Venezuela.

"Muchos me cuestionaron porque a lo mejor la decisión no fue tomada de manera serena pero hoy el mundo requiere de mensajes claros y más cuando hay un pueblo que está resistiendo y espera la solidaridad de los democráticas, de la gente que creemos en las instituciones. Quiero agradecer al pueblo paraguayo que me apoyó en esta decisión que tomé y lo hemos hecho por principios y defensa de valores", aseveró.

El gobierno de Paraguay recibió a Guaidó con honores presidenciales al mediodía de este viernes, y sostuvieron un encuentro para discutir la situación venezolana.

