Ex presidente panameño Martinelli será candidato a diputado

El detenido ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) logró este domingo ganar una postulación a diputado por el partido opositor Cambio Democrático (CD) con el 44,17 por ciento de los votos que se disputaban en su circuito.

Son seis candidatos a diputados que CD puede nominar en el circuito 8-8 al que pertenece Martinelli, en el que con el ciento por ciento escrutado de las 25 mesas se alzó con el 44,17 por ciento de los 5.769 votos depositados, según el reporte del Tribunal Electoral (TE) de Panamá.

Martinelli, preso por un juicio que se le sigue por interceptación ilegal de telecomunicaciones durante su mandato, fue seguido por el candidato Miguel Gallardo, con el 16,12 por ciento; su abogado Alejandro Pérez, con el 12,48; y Dinoska Montalvo con el 7 por ciento.

La esposa de Martinelli, Martha Linares, declaró a los periodistas que "más del 80 por ciento de los que fueron a votar en el circuito 8-8 lo hicieron" por el ex gobernante. "No hizo campaña, no está imputado, y ese juicio se va a caer porque no hay testigo protegido, además que lo están victimizando" dijo.

Martinelli, como está preso, no pudo salir a votar y esperaba los resultados de las primarias de CD, partido controlado por su ex canciller Rómulo Roux, candidato presidencial de su partido para los comicios de mayo de 2019.