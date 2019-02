Un portavoz de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, confirmó este miércoles que el mandatario brasileño sostendrá un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el próximo jueves, así lo informó Reuters.

Guaidó tuvo reuniones esta semana con el presidente de Colombia, Iván Duque, y con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en Bogotá, donde participó en el encuentro con el Grupo de Lima para discutir la situación de Venezuela luego del intento de ingreso de la ayuda humanitaria al país el pasado 23 de febrero.

La Asamblea Nacional autorizó este miércoles al también presidente del Parlamento venezolano que se ausentara de Venezuela por más de cinco días consecutivos, así lo informó la agencia Efe.

El mandatario interino de la República ha reiterado en varias oportunidades que no tiene planificado ejercer las funciones del Ejecutivo desde el exilio, por lo que retornará a Venezuela, aunque no ha dado más detalles del día o del modo en que planea ingresar al territorio nacional.

