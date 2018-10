Sebastian Piñera, presidente de Chile, indicó en una entrevista que uno de los temas que discutió junto al papa durante su visita fue la situación política de Venezuela, reseñó La Tercera.

"En Venezuela no hay democracia, lo digo por argumentos muy sólidos. No hay separación de Poderes, no hay respeto por el Congreso, no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho, no hay libertad de expresión, hay presos políticos", dijo Piñera en la entrevista.

El mandatario chileno agregó que el país es una dictadura corrupta y que habló con el papa que harán todo lo posible "para que el pueblo venezolano recupere su libertad".

"¿Qué más tenemos que agregar para decir que Venezuela es una dictadura? Y cuando digo que es una dictadura corrupta, lo digo porque hay muchos casos en que la justicia ha determinado la relación que existe entre narcotráfico y sectores del gobierno", acotó.

Además agregó que una visita de la comisionada de DD HH, Michelle Bachelet a Venezuela sería muy positiva y que discutirá dentro del Grupo de Lima acerca de una visita al país de su parte.

"Si una visita mía fuera útil para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad y democracia, la haría sin duda. La visita está en estudio, lo queremos conversar dentro del marco del Grupo de Lima", concluyó el presidente chileno.

Con información de La Tercera