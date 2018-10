Piedad Córdoba denuncia intento de extorsión por nexos con Venezuela

La ex senadora y ex candidata a la presidencia de Colombia, Piedad Córdoba, le pidió a la Fiscalía General que indague un intento de extorsión que viene recibiendo por parte de dos ex miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quienes la están amenazando con divulgar una supuesta información comprometedora de sus nexos con el gobierno venezolano.

"No tengo nada qué ocultar. Todas mis gestiones han sido públicas, autorizadas y de cara al país. Por eso le pedí al propio Fiscal General que se investigue", le dijo Córdoba a El Tiempo.

La ex candidata presidencial indicó que las amenazas se iniciaron cuando recibió la indemnización dentro del proceso en el cual le restauraron sus derechos políticos.

"Tomé la decisión de denunciar porque en la última amenaza mencionaron a uno de mis hijos, del que dijeron que tenía una investigación federal. Ya hablé con un asesor del Fiscal y estoy pendiente de que el propio Martínez Neira me reciba", explicó.

Aprovechó para aclarar que no es cierto que en sus visitas a Estados Unidos para entrevistar a ex paramilitares en prisión se hubiera movilizado en un carro del polémico empresario Álex Saab, investigado por lavado de activos y por sus nexos con Nicolás Maduro.

"Yo le notifiqué a la entonces embajadora Carolina Barco que me iba a movilizar en un carro de la embajada de Venezuela porque también estábamos mediando en la liberación de secuestrados, con el visto bueno del gobierno Uribe. La última vez que vi a Saab fue hace tres años en Caracas. Él está bien posicionado en Venezuela. No necesita de mí, habla más fácil con Maduro que cualquiera", señaló la ex senadora.

Y también advirtió que Juan Carlos Sierra, alias 'el Tuso', siempre ha mentido con relación a la visita que le hizo una comisión del Congreso, en 2009.

"Él decía que supuestamente le habíamos prometido beneficios si hablaba mal de Uribe. Pero desde ese entonces, a través de Fabio Valencia Cossio, le hice llegar a Uribe todos los informes de lo que hicimos en Estados Unidos y en especial, de la visita a 'El Tuso'", precisó.

Al respecto, la defensa de Uribe ya anunció una declaración del ex paramilitar dentro del proceso que le sigue la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos.