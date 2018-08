Piden que se retire a Coca-Cola del patrocinio de los Juegos de la Juventud

Más de 160 organizaciones, referentes nacionales e internacionales en salud, nutrición y alimentación, pidieron este viernes al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que retire a la compañía Coca-Cola del patrocinio de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán en octubre.

Coordinadas por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición y la Universidad Autónoma de Buenos Aires (UBA), elaboraron una declaración sobre este asunto, con motivo de la celebración del Día del Niño, el próximo domingo.

En ella reivindican que el gobierno local arbitre las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes “de la exposición al márketing y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables”.

Para los firmantes, entre los que están la Fundación Interamericana del Corazón, varias cátedras universitarias y personalidades como Hon Helen Clark, ex primer ministra y ex ministra de Salud de Nueva Zelanda y ex directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ”es una contradicción que una empresa de bebidas azucaradas patrocine y publicite sus productos no saludables en un evento deportivo al que asistirán más de 4.000 chicas y chicos”.