El periodismo debe ser refugio de información veraz, dicen expertos

El periodismo debe ser el filtro para que la sociedad tenga acceso a información veraz y de calidad en un mundo en el que crecen como espuma las noticias falsas, coincidieron expertos en la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa que concluye este domingo en Cartagena.

La misión y el futuro de la prensa fue discutido por los periodistas colombianos Juan Gossaín y Juan Lozano, así como por el español Miguel Ors Vallejo en el panel "Verificación de datos y noticias falsas".

"La responsabilidad de los medios está en divulgar la verdad, pero además en vigilar para que no cuenten mentiras a la gente, pero lo que hacemos hoy es contribuir a la mentira, al caos, a la desinformación y a que la gente esté confundida", manifestó en una autocrítica Gossaín.

El ex director de RCN Radio dijo que, en su opinión, no lo están haciendo bien en términos generales porque, con el auge de las redes sociales, donde proliferan tanto informaciones verdaderas como muchas mentiras, "cada uno inventa su propia fuente". "Me suena muy mal eso de fake news, yo lo llamo sencillamente mentiras, en castellano", afirmó.

Según Gossaín, el futuro de los medios de prensa debe abordarse no solo desde el punto de vista empresarial sino también del ético y el profesional.

Lozano, director de Red+Noticias, aseguró que la oportunidad del periodismo hoy no está en las primicias "porque siempre van a ganar las redes sociales", sino en ofrecer mejor información. "Nuestra tarea no es correr detrás de la foto del instante sino en darle el valor agregado, el análisis, facilitar la comprensión" de lo que se informa.

Lozano considera que la crisis financiera y de audiencias que afecta a los medios tradicionales "no es un apocalipsis que se viene encima sino un catálogo de desafíos en el campo digital" al que los medios deben adaptarse y responder. "Los jóvenes consumidores de información están acercándose a formatos nuevos, eso no acaba el periodismo", aseguró.

Con Lozano coincidió el director adjunto de la publicación española Actualidad Económica, Miguel Ors Villarejo, quien dijo que el periodismo no puede quedarse en el pasado sino vivir a la altura de los tiempos. "Siempre va a haber demanda de buena información porque es buena para tomar decisiones", afirmó.

Ors indicó que aunque "la información es un bien de primera necesidad", no se consume o su demanda es muy poca. "Hay 80% que puede no informarse durante largas temporadas sin que eso afecte sus funciones vitales", señaló el periodista español, quien añadió: "El problema es que esta gente tiene que votar, tiene que opinar" y al final se deja llevar por lo que le llega por las redes sociales o por terceros.

"Durante mucho tiempo se pensaba que la opinión pública se formaba en un debate entre ciudadanos libres, pero no es así porque sencillamente no nos informamos adecuadamente", concluyó.