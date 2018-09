"Pepe" Mujica: Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro

José "Pepe" Mujica, ex presidente de Uruguay, habló en una entrevista para el medio ruso Sputnik sobre las saciones estadounidenses y europeas en Rusia y Venezuela, además de algunos países latinoamerianos que atraviesan una polémica situación política.

Al referirse sobre Venezuela, el ex mandatario explicó que el presidente Nicolás Maduro no tiene la culpa de lo que sucede en Venezuela, sino la riqueza que le hace daño a las poblaciones.

"Lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro: la riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, porque deformó toda la economía y los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas", aseguró el uruguayo.

Afirmó que la importación masivo descolocó la producción nacional, dejando de incentivar el trabajo en el sewctor terciaro de la nación.

"En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada; la gente se fue a las ciudades de la costa y se perdieron los oficios; en esas condiciones, cuando se produce la crisis del precio del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia. Maduro no puede resolver el problema de la comida, porque no se inventan agricultores", dijo Mujica.

El ex presidente agregó que las saciones de Estados Unidos hacen más daño a las poblaciones que a los mismos gobernantes de los países, pero que las mismas pueden estar ejerciendo alguna acción en Venezuela:

"En el mundo existe la idea conspirativa de que hay intereses de potencias que se mueven en todo esto; no tengo duda que eso puede suceder, pero no creo que sean la causa: nuestros problemas internos son los que crean condiciones a favor del trabajo de las agencias externas" finalizó "Pepe".

