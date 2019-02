Opositores del gobierno de Iván Duque pidieron elecciones en Venezuela

Ángela María Robledo, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, aseguró este martes que el movimiento de izquierda Colombia Humana, dirigido por Gustavo Petro, apoya la realización de elecciones en Venezuela como solución democrática a la situación.

"Apoyamos elecciones en Venezuela con plenas garantías para todos como salida democrática", indicó Robledo, y cuestionó la posición de una intervención militar colombiana al país.

Petro, acérrimo opositor de izquierda al gobierno del presidente Iván Duque, aseguró el año pasado que "no le interesaba el apoyo de Maduro", cuando fue acusado por Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, de solicitar apoyo financiero para su campaña, así lo informó el portal Efecto Cocuyo.

“No me interesa el apoyo (de) Maduro porque no hay revolución en una rosca (camarilla) que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución“, dijo el dirigente político en Twitter en noviembre del año 2018.