Opositores bolivianos pedirán a CIDH que frene candidatura de Evo Morales

Un colectivo civil boliviano anunció este lunes que llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesionará en Jamaica en mayo próximo, el pedido para que se pronuncie en contra la candidatura del presidente Evo Morales a un cuarto mandato en las elecciones de octubre.

La plataforma 'Bolivia dijo No', que agrupa a opositores que no militan en partidos, viajará a Kingston “para exigir que esta instancia legal interamericana diga que no hay fundamento para la reelección de Morales, con base en el Pacto de San José de Costa Rica”, dijo su fundador Álvaro Puente al diario local Página Siete.

Luego de perder en un referendo popular en 2016, el mandatario logró un año más tarde que el Tribunal Constitucional lo habilite para buscar la reelección de manera indefinida, con el argumento de que era su derecho humano.

El colectivo apelará a los comisionados de la CIDH porque creen que “son los que deben establecer el alcance de los instrumentos que se pueden aplicar en este caso”, agregó Puente.

La oposición boliviana planteó el caso a la CIDH, que sesionó en Bolivia a mediados de febrero, pero por razones de orden interno, el organismo no trata temas relativos al país anfitrión.

Después de escuchar esos argumentos, Paulo Abrao, secretario ejecutivo del organismo, comentó que la “CIDH sigue evaluando la propuesta de Opinión Consultiva”.

La oposición pretende además que la CIDH viabilice su pedido ante la Corte Interamericana, acudiendo a Brasil y Colombia, países garantes de la Constitución de 2009. Delegados de ambos países actuaron como garantes ese año para desmontar un fuerte movimiento político y social contra la nueva Carta Magna boliviana.

En medio de la polémica por su postulación, Morales, que gobierna desde 2006, dijo este fin de semana que si gana un nuevo mandato en las elecciones de octubre será el último.