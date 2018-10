Mujer golpeó el rostro de un conductor de Uber en Perú

Una mujer agredió este sábado a un chofer de la empresa, Uber, después de que el conductor le pidiera que se bajara del vehículo porque la aplicación de la compañía presentó una falla que no mostraba el destino de la joven en Lima (Perú).

"Yo no le estoy faltando el respeto en ningún momento. Por favor, la invito a que se baje de mi unidad. Lamentablemente Uber no me muestra el destino", dijo el chofer a la joven.

Mediante un video publicado en Youtube se observó a la pasajera preguntarle al conductor cuáles eran sus datos de identidad para reportarlo a la empresa, debido que el sujeto negó desplazarla. Después, la mujer quien se encontraba en la parte de atrás del vehículo golpeó en el rostro al conductor y derrumbó el celular.

"Por eso eres taxista y así te vas a morir", señaló la pasajera.

Por su parte, Uber rechazó mediante un comunicado los actos violentos. Los voceros de la empresa indicaron que la mujer borró la cuenta de la aplicación al recibir la denuncia por parte de la empresa de vehículos.