De monja a actriz porno hay una diferencia de salario de 2.500 dólares

Yudy Pineda estuvo ocho años en un convento. Desde sus primeros años se convirtió en una fiel católica, y se apartó de los hábitos cuando se enamoró del profesor de catequesis que instruía a los niños a realizar su primera comunión en el municipio de Antioquia, en Colombia.

"Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento", narró Pineda durante una entrevista para RCN.

Se fue a Medellín para empezar su nueva vida, y conoció a un hombre que la animó a hacer un casting para ser modelo de webcam. Aceptó la propuesta, y ahora gana más de 2.500 dólares como actriz porno en internet.

Su nueva labor no la separa de sus creencias y costumbres. Sigue asistiendo a la iglesia, pero hizo una confesión: peca diariamente con pornografía y masturbación.

Con información de RCN