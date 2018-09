Ministro brasileño: Padrino López admite que venezolanos emigran por hambre

Venezuela garantizó a Brasil que no cortará el suministro de energía en el estado fronterizo de Roraima y transmitió un pedido de ayuda por la crisis humanitaria que vive el país, afirmó el ministro de Defensa brasileño, Joaquim Silva e Luna, en una entrevista al diario O Globo.

Silva e Luna y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, se reunieron la víspera en Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, para acercar posiciones entre ambos países en materia de Defensa y abordar la situación migratoria.

En el encuentro también se trató, a pedido del presidente de Brasil, Michel Temer, la situación de la energía eléctrica ante las supuestas amenazas de Venezuela de cortar el abastecimiento de energía de Roraima en razón de una deuda millonaria contraída por la estatal brasileña Eletrobras.

"Garantizaron que no habrá ningún corte de energía. Ellos saben que no conseguimos realizar el pago debido al embargo económico. Y hasta bromeó: 'No va a haber corte de energía y nunca se van a cortar nuestras relaciones. Por eso no vamos a interrumpir el abastecimiento de energía'", explicó Silva e Luna en la entrevista al periódico brasileño.

El ministro de Defensa de Brasil precisó que recibió un pedido de ayuda por parte de Venezuela debido a la crisis que atraviesa el país caribeño y que ha provocado un éxodo de venezolanos a diferentes países de la región.

De acuerdo con los datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre por la localidad fronteriza de Pacaraima, en el estado de Roraima, pero algo más de la mitad (79.402) ya han abandonado el territorio nacional.

"Necesitan ayuda. El país está pasando hambre. Su diáspora está relacionada con el embargo económico que fue puesto allí dentro. '¡Quiero traer a mi gente de vuelta, no tengo nada más que hacer', me dijo. Le pregunté: '¿Necesitas ayuda?' Él acepta todo", sostuvo el ministro brasileño.

De acuerdo con Silva e Luna, su homólogo admitió que Venezuela "no tiene dinero para alimentar a su pueblo" y trasladó la importancia del programa impulsado por Nicolás Maduro para el regreso voluntario de inmigrantes.

"Él no tiene dinero para alimentar a su pueblo y admite que están saliendo por hambre. Él cita el embargo económico. No hay condiciones económicas para asegurar a las personas allí. No hay empleo, no hay trabajo", señala Silva e Luna en la entrevista.