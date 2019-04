Michel Temer negó estar involucrado en hechos de corrupción

Michel Temer, ex presidente de Brasil, afirmó el jueves que las denuncias formuladas por la Fiscalía en su contra son una “ficción vergonzosa” y las comparó con la serie La casa de papel.

El ex mandatario señaló que los fiscales intentan crear la impresión de que se reunió con un grupo para robar Brasil, parecido a lo que ocurre en la serie española adquirida por la plataforma Netflix.

“En el caso de La casa de papel era robar la Casa de la Moneda de España, y en mi caso, según los fiscales, era organizar un grupo al que yo le voy a dar las directrices para robar Brasil, cuando yo reconstruí Brasil en los dos últimos años y ocho meses”, explicó Temer

La Fiscalía acusa a Temer de beneficiarse de sobornos pagados por diferentes empresas y de ser el principal líder de una organización criminal que incurrió en repetidos delitos de corrupción y que desvió aproximadamente 500.000.000 de dólares de recursos públicos durante 40 años.

“Yo no lo soy corrupto, absolutamente no. Además basta verificar mis cuentas. Tengo pequeñas y modestas cantidades en el banco, son modestas cuantías resultantes de 58 años de trabajos. No es de quien entró ahora y está ganando no sé cuánto, es de quien trabajó duro”, aseguró.

La Policía Federal brasileña arrestó a Temer por un caso vinculado a la Lava Jato, como es conocida la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un escándalo de desvíos de Petrobras, la petrolera estatal de ese país.

La detención de Temer fue ordenada por Marcelo Bretas, juez federal de Río de Janeiro, que también solicitó el arresto del ex ministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex presidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).